La squadra si prepara alla sfida contro il Crystal Palace con la consapevolezza di poter tentare un’impresa. Il dirigente ha dichiarato che il team deve giocare al massimo delle proprie possibilità e che il calcio può offrire occasioni inaspettate. Per la partita di domani, Maresca sarà l’arbitro incaricato di dirigere l’incontro con il Lecce, mentre il tecnico ha invitato i giocatori a scendere in campo con la mente libera, pronti a rischiare qualcosa.

FIRENZE – “Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni e domani ci dobbiamo provare con le forze che abbiamo a disposizione e la mente libera, sapendo anche che possiamo rischiare qualcosa. Il bello del calcio è arrivare a queste partite per provare a fare qualcosa che anche in campionato sembrava impossibile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo provarci”. Così l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, che si è imposto 3-0 nel match d’andata. “I rumors sul prossimo allenatore? Sono nel calcio da tanti anni, so come funziona, io vado avanti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Col Crystal Palace sogniamo l’impresa. Dobbiamo provarci”. Maresca arbitrerà la partita di Lecce

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Dopo il 3-0 col Crystal Palace, Vanoli ha parlato di «un'ottima partita, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier League». Il gap atletico e tecnico tra le due squadre è stato evidente, anche nei cambi, ma la Fiorentina ha fatto troppo poco. x.com