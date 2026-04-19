Nelle strade di Verona si è verificato un fine settimana caratterizzato da numerosi incidenti stradali, con diversi episodi di urti e sbandate. La polizia locale è intervenuta in diverse occasioni per gestire le situazioni, attribuendo la maggior parte dei sinistri a comportamenti come l’eccesso di velocità e le distrazioni alla guida. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata resa nota.

Un fine settimana di intensa attività per la polizia locale di Verona ha una successione di sinistri stradali, causati principalmente da eccessi di velocità e distrazioni al volante. Nonostante la criticità degli eventi occorsi tra sabato 18 e domenica 19 aprile, i dati dell’ufficio statistico mostrano un quadro che, nel complesso, segna un calo del 6,4% rispetto ai 487 incidenti registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 456 episodi contabilizzati dall’inizio dell’anno. Cronaca di un weekend movimentato tra le strade veronesi. Il primo impatto rilevante si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile, in prossimità dello svincolo della Tangenziale Sud verso Strada dell’Alpo, dove due vetture di marca Citroen si sono scontrate, provocando ferite a due occupanti, sebbene senza rischi per la loro incolumità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, weekend di caos stradale: tra urti e sbandate calano i sinistri

Notizie correlate

Tokyo e il fenomeno dei “butsukari”: urti deliberati tra pedoni legati a stress e tensioni socialiUn video girato all’incrocio pedonale di Shibuya, a Tokyo , in cui una bambina viene spinta a terra da una passante , ha riportato l’attenzione su un...

Milano-Cortina 2026, weekend olimpico meno caro: calano i prezzi degli alloggi e il costo medioNel giro di poche settimane il quadro dei costi legati a un fine settimana olimpico a Milano-Cortina 2026 è cambiato in modo significativo.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Apre il 55. Vinitaly, edizione con il record di buyer: code e caos traffico; Semina il panico in città e aggredisce i carabinieri: arrestato 43enne; Scaglia una bottiglia di vetro contro i taxi, minaccia una barista e semina il caos in centro: arrestato un 37enne marocchino.

Casa di Giulietta, a Verona è caos nel primo giorno di ingresso a pagamento: sito bloccato, turisti in coda (e infuriati)Il sito ufficiale per la vendita dei biglietti bloccato. I visitatori in coda fuori, impossibilitati a comprare il ticket, e dirottati alla Galleria d'Arte Moderna (Gam) per comprare il biglietto alla ... corrieredelveneto.corriere.it

Verona, la visita al cortile della Casa di Giulietta sarà a pagamentoFino all'Epifania si tratta di una soluzione provvisoria per evitare il caos durante le festività, ma nel 2026 l'ingresso al Cortile di Giulietta dal foyer del Teatro Nuovo diventerà definitivo. Il ... rainews.it

I tifosi del Verona fischiano Leao e Maignan: il portiere chiede a Chiffi di intervenire, parte l’annuncio dagli altoparlanti del Bentegodi facebook

Verona-Milan 0-1, voti e pagelle: Rabiot game-changer. Gabbia, salvataggio determinante da 7 x.com