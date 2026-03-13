Un video ripreso all’incrocio di Shibuya mostra una bambina spinta a terra da una passante, portando all’attenzione il fenomeno dei butsukari a Tokyo. Questo comportamento, che consiste in urti intenzionali tra pedoni in zone affollate, viene associato a stress e tensioni sociali. Il fenomeno è poco conosciuto al di fuori del Giappone, ma negli ultimi tempi ha suscitato discussioni locali.

Un video girato all’incrocio pedonale di Shibuya, a Tokyo, in cui una bambina viene spinta a terra da una passante, ha riportato l’attenzione su un fenomeno poco noto ma discusso in Giappone: il butsukari, ovvero l’abitudine di urtare deliberatamente altri pedoni nei luoghi affollati. La clip, pubblicata sui social e diventata virale, mostra la bambina mentre posa per una foto nel celebre “scramble crossing”. Pochi istanti dopo, una donna le passa accanto e la spinge con decisione facendola cadere, per poi allontanarsi senza fermarsi. L’episodio ha suscitato indignazione online e riacceso il dibattito su comportamenti simili nelle grandi città giapponesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tokyo e il fenomeno dei “butsukari”: urti deliberati tra pedoni legati a stress e tensioni sociali

Articoli correlati

Italia 2026: cronaca di violenza, lavoro fragile e tensioni sociali tra Brindisi e nuove indagini.Il 9 febbraio 2026 è stato un giorno intenso per l'Italia, segnato da eventi che hanno offerto uno spaccato delle sfide e delle tensioni che...

Ricerca di lavoro e salute mentale: il 42% degli italiani dichiara impatti negativi sul benessere psicologico, con stress e frustrazione legati a tempi lunghi e scarsa trasparenzaLo studio, inoltre, rivela che il 55% dei partecipanti descrive la ricerca di un’occupazione come fonte di stress, mentre il 36% riporta conflitti...

Tutti gli aggiornamenti su Tokyo e il fenomeno dei butsukari urti...

Discussioni sull' argomento L’antidoto alla solitudine? Una famiglia a noleggio; Quando ammirare la fioritura dei ciliegi in Giappone: date Sakura 2026 e consigli di viaggio per l’Hanami; Da Ivrea a Tokyo: il sindaco Matteo Chiantore parla giapponese; Startup in Giappone, l'era del salaryman è finita: per Shin Takamiya (Globis Capital Partners) oggi i giovani vogliono essere imprenditori.

Il video della bambina spinta in strada a Tokyo, cresce il fenomeno butsukariUna bambina viene spinta a Shibuya: il fenomeno dei bumping man riflette tensioni sociali e dinamiche di genere in Giappone. blitzquotidiano.it

Tra vicoli illuminati da lanterne e insegne al neon, Tokyo è un grande teatro gastronomico, dove le tecniche di preparazione diventano esperienza. La piastra rovente del Teppanyaki, dove carne pesce e verdure vengono cucinati davanti agli ospiti o l’Omakas - facebook.com facebook

Nissan con Wayve e Uber per realizzare un Robotaxi. Partirà progetto pilota a Tokyo con la nuova Leaf entro l'anno x.com