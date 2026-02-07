Milano-Cortina 2026 weekend olimpico meno caro | calano i prezzi degli alloggi e il costo medio

Il prezzo degli alloggi per il weekend olimpico a Milano e Cortina si è ridotto. Dopo settimane di aumenti, ora si trovano tariffe più convenienti. Molti turisti e appassionati stanno approfittando delle offerte per seguire le gare senza spendere troppo. La diminuzione dei costi si riflette anche sul costo medio complessivo di un fine settimana alle Olimpiadi del 2026.

Nel giro di poche settimane il quadro dei costi legati a un fine settimana olimpico a Milano-Cortina 202 6 è cambiato in modo significativo. I dati aggiornati a fine gennaio 2026 mostrano una riduzione marcata dei prezzi rispetto alla rilevazione di dicembre 2025, soprattutto sul fronte degli alloggi. Secondo l'analisi condotta da Altroconsumo, il costo medio per due persone che trascorrono due notti, acquistano due biglietti per le gare e raggiungono le località olimpiche da una grande città italiana è sceso da 1874 euro a 1103 euro, con un calo medio del 30%. Prezzi degli alloggi in forte calo.

