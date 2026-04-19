Dopo la partita tra Verona e Milan, terminata 0-1, si sono verificati momenti di tensione fuori dallo stadio Bentegodi. Un confronto fisico tra un tifoso e una persona identificata come Orban ha portato a un episodio di scontro diretto. La situazione si è rapidamente trasformata in caos, con alcuni presenti che sono intervenuti per cercare di calmare gli animi. Nessuna informazione sulle conseguenze legali o sugli eventuali feriti.

L’atmosfera fuori dallo stadio Bentegodi si è trasformata in un clima di scontro dopo la sfida tra Verona e Milan, terminata con il punteggio di 0-1. La domenica 19 aprile 2026 è stata segnata da un episodio di violenza che ha protagonista l’attaccante nigeriano Gift Orban, il quale ha avuto un acceso diverbio fisico con un sostenitore gialloblù a seguito della sconfitta del proprio club. Dalla tensione sul parcheggio allo scontro fisico. Il momento critico si è verificato nelle ore successive al match, quando il calciatore stava lasciando l’area dello stadio con la propria auto. Dopo il risultato negativo ottenuto contro i milanesi, l’attaccante mostrava un evidente stato di nervosismo, evitando ogni contatto con i tifosi che cercavano autografi o fotografie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, scontro fisico tra Orban e un tifoso: caos post-match

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