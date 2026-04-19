Caos Verona Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan | cos’è successo

Dopo la partita tra Verona e Milan, terminata con un punteggio di 0-1, si sono verificati momenti di tensione fuori dallo stadio Bentegodi. Un tifoso e un rappresentante della squadra ospite sono venuti alle mani, mentre altri presenti hanno assistito a scene di nervosismo. La polizia è intervenuta per sedare la situazione e garantire l’ordine pubblico. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali feriti o dettagli specifici dell’incidente.

(Adnkronos) – Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1. Qualche ora dopo la fine della partita persa dai gialloblù, ora sempre più lontani dalla zona salvezza (la squadra di Sammarco è penultima, a -10 dalla Cremonese quartultima), Gift Orban se l'è presa con un tifoso e litiga con lui. Ma cos'è successo? L'attaccante nigeriano, molto nervoso dopo la sconfitta, ha rifiutato autografi e selfie ai tifosi, superandoli senza aprire il finestrino. Dopo una manata sulla sua auto, Orban è però sceso e ha attaccato uno dei sostenitori gialloblù con violenza in una scena bruttissima, ripresa dai cellulari dei presenti e diventata presto virale sui social.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Hellas Verona shock, Gift Orban finisce alle mani con un tifoso: lite furiosa dopo il KO col Milan! Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Verona, rissa tra Gift Orban e un tifoso: caos fuori dal BentegodiBrutte scene a Verona, al termine della gara persa 1-0 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il Bentegodi con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla. Verona, Orban litiga con un tifoso fuori dallo stadioNervi tesi all'esterno dello stadio Bentegodi al termine della sfida tra Verona e Milan. I rossoneri vincono 0-1 e conquistano tre punti che gli consentono di sorpassare il Napoli al secondo posto in ... fantacalcio.it Verona: Gift Orban impazzisce e litiga con un tifoso dopo la gara col MilanScena surreale nel post partita di Verona-Milan. Sì perchè come riportato in video da Gianluca Di Marzio, all’uscita dallo stadio Bentegodi è scoppiata una lite tra ... milannews.it A soli 12,5 km dal Vinitaly… cambia ritmo. Dopo una giornata tra stand, degustazioni e incontri, all’Agriturismo Spigolo trovi ciò che serve davvero: relax, silenzio e una vista unica sulle colline sopra Verona Vicino alla fiera, lontano dal caos Natura, t facebook Scontri dopo Torino-Verona: nove ultras arrestati dopo l’assalto ai tifosi ospiti Tensione altissima nel post-partita di Torino-Verona, dove la vittoria granata sul campo è stata seguita da gravi disordini fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. Durante il defluss x.com