Prima della partita tra Verona e Milan valida per la 33ª giornata di campionato, l’allenatore della squadra locale ha dichiarato che sarà necessario giocare una grande partita per riuscire a ottenere dei punti. Ha sottolineato l’importanza di prepararsi bene e di affrontare l’avversario con determinazione, senza fare riferimenti ad altri aspetti della sfida. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione e aspettative.

Paolo Sammarco, allenatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sappiamo che il Milan è una grande squadra. Dobbiamo fare una grande partita per portarci a casa dei punti. In panchina abbiamo Verme?an che aveva già esordito con me. Non bisogna caricare i giovani di grandi responsabilità perché è un momento difficile per la squadra, ma sicuramente si faranno trovare pronti".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Sammarco: “Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa dei punti”

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