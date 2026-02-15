Milan Femminile nuova sconfitta senza reti contro la Fiorentina | campionato compromesso

Il Milan Femminile ha perso contro la Fiorentina perché non è riuscito a segnare, peggiorando la sua posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore delle viola, che hanno trovato il gol decisivo nel secondo tempo. La squadra di Suzanne Bakker ha mostrato difficoltà in attacco, segnando appena un colpo di testa che si è schiantato sul palo. Con questa sconfitta, le rossonere restano senza vittorie in campionato da diverse settimane.

Il Milan Femminile cade ancora. Dopo il k.o. contro la Roma, le rossonere guidate da Suzanne Bakker hanno perso 0-1 in casa contro la Fiorentina. Ecco il resoconto del match. (fonte acmilan.com) - È un ko pesante per le rossonere, perdere in casa con la Fiorentina costa caro nel cammino in campionato. Termina 0-1 a Fiorenzuola D'Arda, decide il gol al 18' di Janogy. È il secondo ko di fila dopo quello di Roma nello scorso weekend, il secondo di fila senza segnare. Ha pesato l'assenza di Van Dooren - bomber della squadra, sicuramente l'attaccante in maggiore forma - e in generale un attacco bloccato, ma ovviamente non basta a spiegare un pomeriggio abbastanza spento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, nuova sconfitta senza reti contro la Fiorentina: campionato compromesso Serie A, è crisi senza fine per la Fiorentina: sconfitta a Bergamo e ultima posizione in campionato La Fiorentina sprofonda anche contro il Sassuolo per 3-1: è l’ottava sconfitta in campionato Rossonere eliminate nei Quarti | Fiorentina 1-0 Milan | Coppa Italia Women Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-FIORENTINA; Milan-Fiorentina (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv; La delusione di Italiano e Freuler dopo la sconfitta con il Milan Streaming | DAZN IT; Milan-Fiorentina 0-1: Janogy decide la sfida sotto la pioggia. Serie A Femminile, il resoconto della 13^ giornata: Milan sconfitto di misura a RomaIl sito della FIGC riporta i risultati della 13^ giornata di Serie A Femminile, la classifica e il programma del prossimo turno: La Roma si aggiudica di misura il big match con il Milan, ... milannews.it Serie A Femminile, tanti errori dal dischetto in Como-Milan. Alla fine decide un rigoreSconfitta per il Milan Femminile che cade per mano del Como in campionato. Con questo risultato le lariane sorpassano in classifica proprio le rossonere. Il match è stato segnato da ben due errori dal ... tuttomercatoweb.com Bakker dopo Milan Femminile Fiorentina: «Abbiamo lottato, ma la differenza è stata la voglia di segnare» facebook Serie A Femminile, arriva un’altra sconfitta per il Milan: vince la Fiorentina 0-1 x.com