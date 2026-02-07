Pagelle Verona Pisa vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo delude Durosinmi I VOTI

Al Bentegodi il Verona supera il Pisa 1-0, portandosi a casa la vittoria con un gol di misura. Orban gioca una buona partita, ma non lascia il segno decisivo, mentre Durosinmi delude le aspettative. La partita si è accesa soprattutto nella ripresa, con i padroni di casa che hanno tenuto bene il campo e portato a casa i tre punti.

Le pagelle di Lecce-Lazio offrono un’analisi dettagliata delle prestazioni dei giocatori, evidenziando i principali protagonisti e le valutazioni della 22ª giornata di Serie A 202526.

Al Bentegodi, il Bologna conquista una vittoria importante contro il Verona, rimontando dallo svantaggio iniziale.

