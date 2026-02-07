Questa sera al Bentegodi, Verona e Pisa si sono divise la posta in palio, terminando il match con un pareggio che lascia entrambi con qualche rammarico. Orban ha fatto bene in difesa, mentre Durosinmi ha deluso con una prestazione sotto le aspettative. La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo.

In occasione della 24ª giornata della Serie A 202526, Verona e Pisa hanno fornito una prestazione articolata, con valutazioni individuali che fanno emergere le luci e le ombre di ciascun reparto. Le pagelle presentano i voti e le sostituzioni, offrendo una lettura chiara sull’andamento del match e sull’impegno mostrato dai giocatori in campo. La lettura dei giudizi permette di individuare chi ha saputo incidere di più in entrambe le squadre e quali reparti hanno mantenuto maggiore compattezza durante i novanta minuti di gioco. Per Verona, la solidità difensiva ha trovato conferme, pur confrontandosi con un’avversaria aggressiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Voti Verona-Pisa: equilibrio al Bentegodi, Orban positivo, Durosinmi delude

Al Bentegodi il Verona supera il Pisa 1-0, portandosi a casa la vittoria con un gol di misura.

Al Bentegodi, il Bologna conquista una vittoria importante contro il Verona, rimontando dallo svantaggio iniziale.

