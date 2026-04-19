Verona nuovi occhi sul rosso | arriva il quinto radar per la sicurezza

A Verona, dal primo maggio 2026, sarà operativo un nuovo radar per il controllo della velocità. Il dispositivo sarà installato all’incrocio tra via Porto San Michele e viale Venezia. Si tratta del quinto strumento di questo tipo nella città, finalizzato a monitorare la viabilità e la sicurezza stradale. La posa del radar segue le recenti decisioni delle autorità locali per potenziare i controlli sul traffico.

Un nuovo dispositivo tecnologico per il monitoraggio della viabilità urbana entrerà in funzione a Verona il prossimo 1° maggio 2026, posizionato strategicamente all’incrocio tra via Porto San Michele e viale Venezia. L’impianto, che rappresenta il quinto della serie photred installata nel capoluogo veneto, mira a colpire le violazioni commesse durante il passaggio con il semaforo rosso, una delle principali cause di sinistri stradali nelle zone urbane. Attualmente la macchina si trova in una fase di test chiamata pre-esercizio, durante la quale viene costantemente supervisionata dagli agenti della polizia locale. Questo periodo di affinamento precede l’attivazione definitiva, quando il sistema inizierà a rilevare in modo automatico ogni infrazione commessa lungo la direttrice che conduce verso Verona Est.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nuovi occhi sul rosso: arriva il quinto radar per la sicurezza Notizie correlate Crescono gli “occhi” sul territorio: 13 nuove telecamere per la sicurezza a San GiulianoSan Giuliano Terme (PI), 7 aprile 2026 – Quattro alla piscina comunale, due nel parcheggio antistante, altrettante in via XX Settembre, all’ingresso... Napoli, il curioso caso di Lukaku: sparito dai radar dopo il gol al VeronaIl Napoli si gode il successo contro il Cagliari di ieri sera e si piazza al momentaneo secondo posto in classifica grazie alla quarta vittoria... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pagine preziose per una chiesa preziosa; Verona-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: la Juve su Isma Koné, rispunta Massolin. Continua sabato a Cagliari Nuovi occhi sul passatoIl ruolo degli animali nell'antichità, molto più eloquente su essa di quanto appaia: questo sabato alle 10:30 proseguiranno gli incontri di Nuovi occhi sul passato alla Cittadella dei Musei, con ... unionesarda.it Nuovi occhi sul passato, tornano a Cagliari le conferenze del GakFinito un ciclo di scoperte e divulgazione, se ne apre uno nuovo. Il Gruppo Archeologico Kalaritano, che appena venti giorni fa ha concluso gli incontri di Sentieri del tempo, dà il via a un'altra ... unionesarda.it SERIE A | In campo Verona-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA facebook « » Igli Tare prima Verona-Milan #tare #verona #milan #milanpress x.com