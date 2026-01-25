Domenica alle 20.45 l'Olimpico ospiterà il match tra Roma e Milan, con direzione di gara di Colombo. Scopri dove seguire la partita in streaming e in TV, tra Sky, Dazn e Now, per un'opzione comoda e affidabile. Questa guida ti aiuterà a scegliere la piattaforma migliore per non perdere l'appuntamento.

Roma-Milan è il posticipo domenicale della ventiduesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Andrea Colombo, della sezione di Como. Assistenti Perrotti e M. Rossi. Quarto uomo Zufferli. Al Var Di Bello, assistente Var Abisso. Giallorossi con entusiasmo e fiducia dopo la vittoria sullo Stoccarda in Europa League, dove Gasperini è riuscito a risparmiare gran parte dei titolari. Il tecnico può contare su un Dybala in grande condizione e sull'ultimo acquisto Malen: i due, protagonisti nella sfida di campionato col Torino, spingeranno la Roma: l'intesa tra l'argentino e l'olandese è già decollata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Leggi anche: Milan-Roma, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Roma-Milan: DAZN o SKY? Ecco dove vederla in tv e streamingRoma-Milan, 22ª giornata di Serie A 202526, si svolgerà domenica 25 gennaio alle 20:45.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milan Napoli dove vederla Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni

Argomenti discussi: La presentazione della 22^ giornata di Serie A; Roma-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Roma-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio domenica alle ore 20.45 all'Olimpico. Direzione di gara affidata all'arbitro Colombo, della sezione di Como ... msn.com

Roma-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Roma di Gasperini ospita il Milan di Allegri nel posticipo della Serie A: tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e in streaming ... fanpage.it

MP PROBABILE – Verso Roma-Milan: Ricci verso la conferma, sorpresa Nkunku dal 1'. E Saelemaekers… - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Milan x.com