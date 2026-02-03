Bologna-Milan Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Questa sera alle 20.45 al Dall’Ara si gioca Bologna contro Milan. La partita sarà trasmessa su Sky, Dazn e Now, così chi ha deciso dove seguire l’evento potrà scegliere tra diverse piattaforme. L’arbitro Manganiello di Pinerolo fischierà l’inizio del match, che promette di essere acceso e combattuto.

Bologna-Milan è il posticipo del martedì della ventitreesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (To). Assistenti C. Rossi e Cavallina. Quarto uomo Pezzuto. Al Var Mazzoleni, assistente Var Ghersini. I rossoblù hanno ripreso morale in Europa, con la vittoria sul Maccabi Tel Aviv, ma in campionato il momento è complesso: il Bologna arriva da sei partite dove è incappato in quattro sconfitte (le ultime due consecutive) e due pareggi, cammino che ha compromesso pesantemente le ambizioni europee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani sera alle 20:45, Bologna e Milan si sfidano allo stadio Dall'Ara per la 23^ giornata di Serie A.

