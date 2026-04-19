Dopo la partita tra Verona e Milan, terminata allo stadio ‘Bentegodi’, l’allenatore del Verona ha commentato il gol subito dalla sua squadra, definendolo come un errore evidente. La partita, valida per la 33ª giornata di Serie A 2025-2026, si è conclusa con le parole dell’allenatore, che ha espresso il suo punto di vista sulla situazione. La conferenza stampa si è svolta in seguito alla fine dell’incontro, con il tecnico che ha parlato ai giornalisti.

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato in conferenza stampa Paolo Sammarco, allenatore gialloblu. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul gol e su Vernesan: "Sul gol abbiamo fatto un errore, evidente, perché da una palla nostra che abbiamo rinviato sulla seconda palla siamo stati troppo leggeri e lunghi. Errore grave da non fare contro una squadra con quella velocità. Vernesan ha fatto bene, sono contento per lui, ci può dare una mano, ma è giusto lasciarlo crescere a dovere". Se paga la scelta di far giocare Belghali in un ruolo non suo e perché Lirola al posto di Oyegoke: "Abbiamo avuto due giorni molto complicati con gli attaccanti, perché Bowie e Mosquera si sono fermati due giorni prima della partita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Sammarco sul gol subito: “Errore evidente”

Notizie correlate

LIVE Alle 15 Verona-Milan, le ufficiali: Sammarco con Orban, Pulisic e Leao cercano il gol smarrito(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Orban.

Hellas Verona-Milan: Allegri ritrova Gabbia dal 1', Sammarco punta sul tandem Bowie-OrbanVerona, 19 aprile 2026 - Archiviare la pesante sconfitta interna contro l’Udinese e mettere in cascina tre punti che - anche alla luce del ko del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto; Verona-Milan, parla Sammarco: Siamo feriti e motivati. Bowie in dubbio, torna Lovric; LIVE | Verona-Milan: parte la sfida al Bentegodi; Verona-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Verona-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiDove vedere Verona-Milan in esclusiva su DAZN: orario, diretta TV e streaming. Le probabili scelte di formazione di Sammarco e Allegri per la sfida del Bentegodi. fanpage.it

Al Milan basta Rabiot: Verona piegato 0-1, Champions vicinaI voti, le pagelle, gli assist e il tabellino di Verona-Milan, match valido per la 33a giornata di Serie A 25/26. fantacalcio.it

Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook

Verona-Milan 0-1, voti e pagelle: Rabiot game-changer. Gabbia, salvataggio determinante da 7 x.com