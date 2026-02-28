Prima della partita contro il Napoli, il tecnico degli scaligeri Sammarco ha dichiarato che la squadra deve mostrare temperamento e voglia di fare, sottolineando che il Napoli ha modificato il proprio approccio. Le sue parole sono state pronunciate nel pre-partita, evidenziando l’importanza di affrontare la sfida con determinazione. La gara si giocherà nel rispetto di queste indicazioni.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Pagelle Como Lecce, Rodriguez e Perrone brillano e il quarto posto è a un passo! Male Cheddira Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verona, Sammarco nel pre partita: «Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare. Il Napoli ha cambiato il proprio approccio»

Palladino nel pre partita di Verona Atalanta a Sky: «Oggi Krstovic titolare per questo motivo. Dobbiamo approcciare con la mentalità giusta»Prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Hellas Verona, Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky,...

Leggi anche: Formazioni ufficiali Verona Napoli, le scelte di Sammarco e Conte per la partita di Serie A

Altri aggiornamenti su Verona.

Temi più discussi: Verona-Napoli, Sammarco in conferenza: Vogliamo metterli in difficoltà; Verona, Sammarco: Siamo contati, ma daremo battaglia; Sassuolo - Verona (3-0) Serie A 2025; Berardi show e Sassuolo in volo: battuto 3-0 il Verona, in gol Pinamonti e due volte il capitano.

Diretta Verona-Napoli, pre-partita: ecco le formazioni! Al Bentegodi c'è Rocchipremi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi sul sito di Radio Tutto Napoli! 17.20 - Prima del match contro l'Hellas Verona, Sam Beukema ha commentato il match ... tuttonapoli.net

Verona-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEAl Bentegodi il Napoli vuole tornare alla vittoria per difendere il terzo posto: affronta il Verona che non vince da 11 giornate. Senza Orban e Al Musrati squalificati, Sammarco ritrova Gagliardini e ... sport.sky.it

Il Napoli arriva al Bentegodi: l’accoglienza a Verona per gli azzurri Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IOS e Android o in auto col DAB Campania! - facebook.com facebook

Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra #Verona e #Napoli Ecco le scelte degli allenatori x.com