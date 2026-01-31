Il capitano della Samb, Umberto Eusepi, non nasconde le sue aspettative. Prima della partita contro il Carpi, dice chiaramente che sarà un match importante. La squadra parte con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e puntare alla vittoria, senza nascondersi. Eusepi si mostra determinato e carico, consapevole che questa gara può fare la differenza in chiave salvezza.

"Partiamo per Carpi sapendo che è una partita importante ma soprattutto puntiamo alla vittoria". Il capitano della Samb Umberto Eusepi, ai microfoni de La Nuova Riviera nel corso del magazine Venerdì Samb carica i suoi compagni in vista di un match importante in prospettiva salvezza. "Dobbiamo fare la nostra partita - aggiunge - e portare a casa un risultato positivo. Lo meritiamo per ciò che facciamo nel lavoro settimanale ma soprattutto perché ci serve per la classifica. Al Cabassi ci attende una gara fondamentale ma da affrontare senza ansia. Non è l’ultima spiaggia e quindi dovremo giocare alla nostra maniera e tornare a San Benedetto come abbiamo fatto dopo Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eusepi: "Sarà una partita importante, dobbiamo portare a casa un risultato positivo"

Approfondimenti su Samb Umberto Eusepi

Una partita combattuta dall’inizio alla fine, con un risultato mai messo in discussione, seppur con un finale di tensione.

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal in Champions League, Marcus Thuram ha commentato l’importanza di giocare bene anche senza ottenere il risultato desiderato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Samb Umberto Eusepi

Argomenti discussi: Eusepi: Sarà una partita importante, dobbiamo portare a casa un risultato positivo; Samb-Pianese 0-2, le pagelle: Eusepi e Candellori irriconoscibili, D’Alesio sbaglia impostazione; Samb, ora interrompi la serie nera in casa: c'è la Pianese, i rossoblù non vincono davanti ai loro tifosi dal 27 settembre; Samb, c’è da sfatare il tabù Riviera: Voglio intensità e più coraggio.

Dopo 120 minuti e 10 rigori, la finalista che incontreremo sarà il Potenza - facebook.com facebook