Verona-Milan pioggia di fischi per Maignan e Leao | cos’ è successo

Durante la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A, si sono verificati fischi rivolti ai giocatori del Milan, in particolare al portiere e all’attaccante. L’evento si è verificato domenica 19 aprile e ha attirato l’attenzione dei presenti allo stadio e degli spettatori a casa. La contestazione ha coinvolto i due calciatori, senza ulteriori dettagli sugli episodi che li hanno scatenati.