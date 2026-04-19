Verona-Milan pioggia di fischi per Maignan e Leao | cos’ è successo
Durante la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A, si sono verificati fischi rivolti ai giocatori del Milan, in particolare al portiere e all’attaccante. L’evento si è verificato domenica 19 aprile e ha attirato l’attenzione dei presenti allo stadio e degli spettatori a casa. La contestazione ha coinvolto i due calciatori, senza ulteriori dettagli sugli episodi che li hanno scatenati.
(Adnkronos) – Brutto episodio in Verona-Milan, partita della 33esima giornata di Serie A oggi, domenica 19 aprile. Poco prima dell'inizio del secondo tempo, il portiere rossonero Mike Maignan corre dall'arbitro Chiffi dopo essere rientrato in campo, per segnalare atteggiamenti offensivi della curva del Verona nei suoi confronti. Il direttore di gara prende nota delle parole del francese e dà disposizione agli agenti della Procura di verificare. Passa così qualche secondo e arriva l'annuncio degli altoparlanti dello stadio Bentegodi, che chiede di evitare cori offensivi e discriminatori. Il comportamento i Maignan innervosisce però ancora di più i tifosi del Verona, che da quel momento riempiono di fischi il numero 16 del Milan a ogni tocco di palla.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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