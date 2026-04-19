Prima dell'inizio del secondo tempo della partita tra Verona e Milan, il portiere rossonero ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, segnalando la presenza di cori discriminatori rivolti a lui. L'episodio si è verificato allo stadio “Bentegodi” e ha portato l'arbitro a intervenire subito dopo aver ascoltato le segnalazioni del giocatore. La situazione ha suscitato attenzione tra i presenti e ha portato a un intervento immediato delle forze dell'ordine.

Attimi concitati prima dell’inizio del secondo tempo di Verona – Milan allo stadio “Bentegodi”. Il portiere del Milan Mike Maignan ha infatti richiamato l’attenzione dell’arbitro Daniele Chiffi e ha denunciato dei cori discriminatori nei suoi confronti. Al rientro delle due squadre dagli spogliatoi, infatti, il portiere francese – dopo essersi diretto verso la propria porta e dopo aver sentito in quel momento cori di discriminazione razzista dalla curva del Verona – si è rivolto all’arbitro. A quel punto l’arbitro Chiffi ha dato disposizione agli agenti della Procura a bordocampo per fare chiarezza. Già lo scorso anno Maignan – in Verona-Milan – era stato vittima di cori e insulti a sfondo razziale da parte dei tifosi di casa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verona-Milan, Maignan chiama l’arbitro e denuncia cori razzisti: cosa è successo

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