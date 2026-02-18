Milan-Como le formazioni ufficiali | Allegri stravolge il centrocampo Sorpresa in attacco

Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare radicalmente il centrocampo nel match tra Milan e Como, disputato a San Siro. La scelta deriva dalla necessità di rafforzare la fase di possesso palla e dominare il gioco fin dai primi minuti. Inaspettatamente, in attacco il tecnico ha optato per una formazione diversa dal solito, puntando su un giovane emergente. La squadra rossonera si presenta con diverse novità rispetto alle ultime uscite, mentre il Como si affida alle proprie certezze in difesa. La partita inizia tra attese di sorprese e imprevisti.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri. COMO (3-4-2-1): Butez; Ramón, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz.