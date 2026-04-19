Il risultato tra Verona e Milan ha avuto ripercussioni sulla corsa al titolo di campione d’Italia, avvicinando i rossoneri ai vertici della classifica e riducendo il vantaggio del Napoli. La partita ha modificato gli equilibri della zona alta e ha influenzato le possibilità di scudetto dell’Inter, che ora deve monitorare attentamente le prestazioni delle squadre davanti a sé in classifica. La situazione si fa più complessa per tutte le contendenti.

di Lorenzo Vezzaro Verona Milan sposta gli equilibri per il titolo: ecco perché l’Inter non potrà festeggiare il 21esimo scudetto senza guardare ai risultati delle inseguitrici. La sfida tra Verona e Milan non ha solo riscritto le gerarchie per la zona Champions, ma ha aggiunto un nuovo tassello nell’incastro per la vittoria del campionato. Con il successo ottenuto in trasferta, la squadra di Massimiliano Allegri ha ufficialmente raggiunto il Napoli al secondo posto a quota 66 punti. Questo risultato ha un impatto diretto sui calcoli nerazzurri: dato che il Milan ha vinto, la festa per il ventunesimo scudetto dell’Inter non dipende più solo dal passo falso dei partenopei.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verona Milan, i rossoneri agganciano il Napoli e complicano i piani scudetto dell’Inter

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