Dopo la partita tra Verona e Milan, un giocatore rossonero ha rilasciato un’intervista a 'Sky Sport'. Ha commentato il risultato, affermando che la squadra non ha ancora raggiunto l’obiettivo prefissato. Inoltre, ha parlato del suo infortunio, dicendo di averlo vissuto in modo difficile. La partita si è conclusa con il Milan ancora lontano dai punti desiderati, mentre il calciatore ha condiviso alcune riflessioni sulla propria condizione fisica.

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Sport Mediaset' al termine di Verona-Milan 0-1, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria contro il Verona: "La cosa fondamentale oggi era portare i tre punti a casa e lasciarci alle spalle delle sconfitte che ci hanno fatto male. Non siamo intoccabili, ci sentiamo responsabili e siamo delusi quando una partita non va bene". Sull'infortunio: "L'ho vissuta male, tutti vorremmo sempre esserci e fare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Gabbia: “Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. Infortunio? L’ho vissuta male”

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