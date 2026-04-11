Prima della sfida tra Milan e Udinese, l’allenatore dei friulani ha dichiarato che l’obiettivo principale è ottenere il massimo numero di punti possibile, aggiungendo che la squadra non ha nulla da perdere in questa partita. L’intervista è stata rilasciata durante la trasmissione su DAZN, dove il tecnico ha analizzato le aspettative e le strategie per l’incontro. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali questioni extra campo o a dichiarazioni di altri protagonisti.

Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Sul match di oggi: "Abbiamo fatto una bella partita col Como, ma oggi sarà differente. Dobbiamo continuare a fare punti: questo è il nostro obiettivo. Non vedo l'ora di giocare questa partita, non abbiamo niente da perdere, quindi dobbiamo goderci una gara contro un grande club e in uno stadio storico come questo". Si aspettava il 4-3-3 del Milan? "Non conta il sistema di gioco del Milan, hanno tanti giocatori forti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Runjai? prima di Milan-Udinese: “Il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Non abbiamo nulla da perdere”

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