Dopo la partita tra Verona e Milan, disputata allo stadio ‘Bentegodi’, il centrocampista del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’incontro, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025-2026, si è concluso con una vittoria per la squadra ospite. Fofana ha commentato l’esito della partita, sottolineando come questa vittoria possa aiutare il gruppo a ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide.

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato in conferenza stampa Youssouf Fofana, giocatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sui cori contro Maignan: "Personalmente non ho parlato con Mike. Non posso parlare troppo su questo argomento in italiano perché vorrei essere capito e non dire sciocchezze. Preferisco stare zitto". Come si possono gestire meglio le ripartenze: "Con qualità e intelligenza. In questo momento sappiamo che avevamo bisogno di questa partita e ci sta che sul campo ci sia un po' di fretta alle volte....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Fofana guarda avanti: “Vittoria che ci ridà fiducia”

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