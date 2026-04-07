Napoli-Milan Conte | Questa vittoria ci dà entusiasmo e fiducia

Il match tra Napoli e Milan si è deciso con un’azione decisiva, portando a una vittoria che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. La partita si è svolta in un clima di grande equilibrio, con entrambe le squadre impegnate a cercare il gol. La gara è terminata con un risultato che ha consolidato il punteggio in classifica per entrambe le squadre. Il tecnico del Napoli ha commentato l’esito della sfida, evidenziando l’effetto positivo sulla propria squadra.

Napoli, 6 aprile 2026 – Soltanto un guizzo poteva risolvere una partita estremamente equilibrata, avara di grosse occasioni e tatticamente bloccata come quella del tra Napoli e Milan e quel guizzo lo ha tirato fuori dal cilindro il neoentrato Matteo Politano a poco più di 10’ dalla fine, quando ha sfruttato un errore in uscita di Fofana e un disimpegno di testa un po’ morbido di De Winter e si è inserito in mezzo alla difesa rossonera trafiggendo l’incolpevole Maignan e regalando al Napoli un 1-0 che permette agli azzurri di scalzare proprio i rossoneri al secondo posto e di restare a -7 punti da un’Inter che pare comunque sempre più vicina al suo 21° scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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