Nella partita tra Verona e Milan, disputata allo stadio ‘Bentegodi’, il centrocampista dei rossoneri ha lasciato il campo nel primo tempo. Dopo aver ricevuto assistenza medica, ha ripreso a giocare e ha commentato: “Erano solo crampi, sto bene”. La gara, valida per la 33ª giornata, è proseguita senza ulteriori sostituzioni legate a problemi fisici del giocatore.

"Solo crampi, sto bene. Le ultime partite non abbiamo vinto, per una squadra come il Milan fare tre sconfitte e un pareggio non ci sta. Dovevamo alzare il livello e vincere questa partita". "Ho lavorato tutto l'anno per arrivare a questo livello ma so che non è finita, perché c'è ancora tanto da lavorare. Permetto agli attaccanti di avere più spazio tra le linee e di avere più opzioni per chi ha la palla cercando di inserirmi sempre con i tempi giusti, gli inserimenti ci sono: mancano solo i gol. Nel calcio si migliora con il tempo, Modric a 40 anni fa cose pazzesche" "Ha ragione. Siamo il Milan e dobbiamo alzare il livello in tutte le cose che facciamo sul campo attraverso gli allenamenti e soprattutto con la fiducia"🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Fofana: “Erano solo crampi, sto bene. Dobbiamo migliorare col tempo”

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