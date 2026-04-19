Verona-Milan dubbi di Leao dopo l’uscita | ecco il motivo per cui il portoghese è uscito

Durante la partita tra Verona e Milan, Rafael Leao ha lasciato il campo nel secondo tempo sostituito da Giménez. La sua uscita ha sollevato alcuni dubbi, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni di questa decisione. La sostituzione è avvenuta a metà gara, senza ulteriori comunicazioni da parte dello staff tecnico riguardo a eventuali problemi fisici o altre motivazioni.

Si sta giocando in questo momento il secondo tempo di Hellas Verona-Milan, 33^ giornata della Serie A 202526. Dopo il k.o. di venerdì del Como sul campo del Sassuolo, il Diavolo ha una grande possibilità di blindare un posto in Champions League in vista delle ultime cinque gare di campionato. Infatti, con una vittoria oggi la squadra di Massimiliano Allegri allungherebbe a +8 sui lariani, accumulando quindi un buon vantaggio sulle inseguitrici. A fine prima frazione, i rossoneri sono passati in vantaggio con il sesto gol in campionato di Adrien Rabiot, servito in profondità splendidamente da Rafael Leao. Il portoghese, oltre a questo guizzo, ha fatto poco altro nella gara e sembra non essere ancora in perfette condizioni fisiche, tant'è che al 63' Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo per inserire Santiago Giménez.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, dubbi di Leao dopo l’uscita: ecco il motivo per cui il portoghese è uscito Notizie correlate Milan-Leao, l’ultimo ballo? Il portoghese può andare via a fine stagione: ecco dove e per quanto'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul momento di Rafael Leao, attaccante del Milan, uscito dal prato dell'Olimpico di Roma,... Leggi anche: Leao esplode sui social dopo il gol di Troilo in Milan Parma: il portoghese rompe il silenzio attraverso questo gesto eloquente – FOTO Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Verona-Milan quote analisi 33ª giornata Serie A; Il Milan abbandona il 4-3-3: a Verona torna il 3-5-2, Allegri riparte dalle certezze difensive; Verona-Milan: Leao titolare tra dubbi, fischi e dati preoccupanti; Verona-Milan, mister Sammarco alza l'attenzione dei suoi: Saranno arrabbiati, lo metteranno in campo!. Verona-Milan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEI rossoneri di Allegri vanno a caccia di riscatto al Bentegodi, reduci da due sconfitte consecutive: tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale ... corrieredellosport.it Verona-Milan, il risultato LIVEIl Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella ... sport.sky.it Brutto episodio nella seconda metà di Verona-#Milan: i tifosi del Verona fischiano ripetutamente il portierone francese, già da suo ingresso in campo Oltre a lui, fischi riservati anche a Leao in occasione del gol di Rabiot e del suo cambio... Avvisata la proc - facebook.com facebook #Leao per #Rabiot! Il #Milan è in vantaggio a Verona #VeronaMilan x.com