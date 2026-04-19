Verona-Milan di Serie A 0-1 | la sblocca Rabiot! | LIVE News

Alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si è svolta la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A. La sfida si è conclusa con la vittoria del Milan per 1-0, grazie a un gol di Rabiot che ha aperto le marcature. La partita è stata giocata in un clima di grande tensione tra le due squadre.

Il Milan, passato in vantaggio con Rabiot, torna negli spogliatoi. Partita abbastanza sterile e ferma, con tanto possesso palla ma poche e vere azioni interessanti Su assist di Leao, Adrien Rabiot avanza e, con un sinistro diagonale, manda il pallone in rete portando i rossoneri in vantaggio: 0-1 al Bentegosi! Ci prova il Milan con una punizione da posizione centrale: Bartesaghi tira di potenza ma il pallone va a finire alto sopra la traversa Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradaric; Belghali, Bernède; Orban.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan di Serie A 0-1: la sblocca Rabiot! | LIVE News MILAN VERONA 3-0|| NKUNKU IL NOSTRO BOMBER Notizie correlate Pisa-Milan di Serie A 0-1: la sblocca Loftus-Cheek! | LIVE NewsModric passa palla ad Athekame che, vista l'ottima posizione di Loftus-Chekk, effettua un bellissimo cross all'interno dell'area. Derby Milan-Inter di Serie A 1-0: la sblocca Estupinan! | LIVE NewsBenissimo Pulisic nell'uno contro uno con Bisseck, tira in area verso Saelemaekers che non colpisce bene: alto sopra la traversa Su una ripartenza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Serie A Enilive 2025/26 | Pre-partita di #VeronaMilan: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto. Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 ... tpi.it Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, si sblocca il match!I rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri ha scelto l'attacco facebook #VeronaMilan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com