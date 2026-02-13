Pisa-Milan di Serie A 0-1 | la sblocca Loftus-Cheek! | LIVE News

Loftus-Cheek ha segnato il gol che ha deciso il match Pisa-Milan, disputato alle 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si è giocata su un campo umido e ha visto il centrocampista inglese inserirsi in area al minuto 60, sfruttando un cross basso dalla destra.

Modric passa palla ad Athekame che, vista l'ottima posizione di Loftus-Chekk, effettua un bellissimo cross all'interno dell'area. L'inglese riceve e spedisce il pallone in rete. 0-1 Moreo cerca e trova Stojilkovic con un filtrante davanti a Maignan, ma il portiere rossonero respinge. Brivido Il Milan prova a segnare: dalla destra Athekame mette in mezzo un cross per radio, con il francese che però manda il tiro fuori Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa.