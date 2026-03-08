Derby Milan-Inter di Serie A 1-0 | la sblocca Estupinan! | LIVE News

Alle 20:45 a Milano si svolge il derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, con il gol decisivo segnato da Estupinan. La partita si è giocata allo stadio di Milano, coinvolgendo le due squadre della città. La sfida ha visto entrambe le formazioni scendere in campo con le formazioni ufficiali.

Benissimo Pulisic nell'uno contro uno con Bisseck, tira in area verso Saelemaekers che non colpisce bene: alto sopra la traversa Su una ripartenza dei rossoneri, Estupinan riceve palla e la insacca alle spalle di Sommer. MILAN IN VANTAGGIO! Grandissima parata di Maignan! Su una ripartenza dell'Inter, Mkhitaryan si trova davanti alla porta, tira e para MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Bartesaghi, Odogu, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito.