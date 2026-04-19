Verona-Milan di Serie A 0-0 | via alla sfida! | LIVE News

Alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si svolge la partita di Serie A tra le squadre di Verona e Milan. È la 33ª giornata del campionato e le due squadre si affrontano in un match che si preannuncia equilibrato. La sfida si gioca nel pomeriggio di oggi, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La partita viene trasmessa in diretta e si seguono aggiornamenti sul risultato in tempo reale.

Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradaric; Belghali, Bernède; Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Frese, Slotsager, Cham, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Lovric, Ajayi, Isaac, Verme?an. Allenatore: Sammarco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan di Serie A 0-0: via alla sfida! | LIVE News Roma-Stoccarda 2-0: gol e highlights | Europa League Notizie correlate Verona-Milan di Serie A: la partita del ‘Bentegodi’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A. Napoli-Milan di Serie A 0-0: via alla ripresa | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Serie A Enilive 2025/26 | Pre-partita di #VeronaMilan: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto. Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 ... tpi.it Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni ufficialiI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Nel pre partita di Verona-Milan l’ex difensore rossonero Dario Simic ha parlato del futuro del connazionale Luka Modric facebook #VeronaMilan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com