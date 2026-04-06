Napoli-Milan di Serie A 0-0 | via alla ripresa | LIVE News

Alle ore 20:45 si gioca al 'Maradona' la partita tra Napoli e Milan, valido per la 31ª giornata di Serie A. La sfida si presenta senza reti al termine del primo tempo. Il match rappresenta la ripresa del campionato in questa fase della stagione. Le due squadre sono in campo per ottenere punti utili per la classifica. La partita è seguita in diretta da appassionati e addetti ai lavori.

Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan di Serie A 0-0: via alla ripresa | LIVE News Napoli-Milan di Serie A 0-0: ci prova Fofana | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Napoli-Milan di Serie A 0-0: Pavlovic sfiora la rete | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1 Temi più discussi: Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pronostico Napoli-Milan quote analisi 31ª giornata Serie A; Napoli-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Le probabili formazioni di Napoli-Milan: le scelte di Conte e Allegri. Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it LIVE Napoli-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Fofana cerca Füllkrug senza falloSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' facebook Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' x.com