Napoli-Milan di Serie A 0-0 | ci prova Fofana | LIVE News
Alle ore 20:45, allo stadio 'Maradona', si gioca Napoli-Milan, incontro valido per la 31ª giornata di Serie A. La partita si conclude con un risultato di 0-0. Durante l'incontro, Fofana ha tentato un'azione offensiva senza successo. La sfida si svolge in un clima di tensione tra le due squadre, senza modificare il punteggio finale.
Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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C'È POCO DA POLEMIZZARE MILAN-LAZIO 1-0
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