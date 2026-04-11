Milan-Udinese di Serie A in diretta 0-0 | ci prova Leao da fuori area | LIVE News

Alle ore 18:00 si gioca la partita tra Milan e Udinese allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. La sfida si svolge in Serie A e termina con il risultato di 0-0. Durante il match, il giocatore Leao ha tentato un tiro da fuori area senza successo. La partita è seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sui vari tentativi e azioni di gioco.

Saelemaekers prede una brutta palla, con Zaniolo che ne approfitta e inizia la ripartenza, apre per Atta che crossa e incontra il povero Bartesaghi che devia mandando la palla in rete Saelemaekers prende palla e la passa subito a Rafa Leao che prova a tirare da fuori area: fuori di poco sopra la traversa MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: ci prova Leao da fuori area | LIVE News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: via al match! | LIVE NewsMILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. Napoli-Milan di Serie A 0-0: ci prova Fofana | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le...