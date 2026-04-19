Verona-Milan decisa da Rabiot | che rendimento fuori casa per il ‘cavallo pazzo’

In una partita di campionato, il Milan ha ottenuto la vittoria grazie a un gol di Adrien Rabiot, che ha già segnato sei volte in questa stagione. La rete decisiva è arrivata in trasferta contro l’Hellas Verona, contribuendo ai tre punti per i rossoneri. Rabiot ha dimostrato un rendimento positivo anche in trasferta, confermando la sua presenza in zona gol in diverse occasioni.

Il Milan torna alla vittoria in campionato. Oggi pomeriggio, i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri hanno battuto 0-1 l'Hellas Verona di Paolo Sammarco grazie al gol di Adrien Rabiot, il sesto in stagione per lui (su splendido assist in profondità di Rafael Leao). Si tratta di un successo fondamentale per il Diavolo in ottica Champions League dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Udinese. Adesso l'obiettivo stagionale dei rossoneri è più vicino, con la distanza col Como quinto che è ora a 8 lunghezze di distanza. Con la rete di oggi, Rabiot arriva a quota 6 in campionato: è solo la terza volta in cui il francese supera i cinque gol in un singolo campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan decisa da Rabiot: che rendimento fuori casa per il ‘cavallo pazzo’ Notizie correlate Milan, l’effetto Rabiot: dalla rissa a Marsiglia alla regia per lo Scudetto. Allegri si gode il suo “cavallo pazzo”Il Milan blinda il proprio secondo posto e lancia la sfida definitiva ai cugini dell’Inter, trascinato dalla solidità di un centrocampista che ha... Per Allegri “è il miglior Rabiot di sempre”: per ‘Cavallo Pazzo’ parlano i numeri, ma non soloPoi, però, quasi per pungolarlo, stimolarlo, il tecnico livornese ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hellas Verona - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Hellas Verona-AC Milan, Serie A 2019/2020: Time Machine; Hellas Verona Foundation | All'asta le maglie di #VeronaMilan a sostegno di 'Casa Insieme a Voi'; Verona-Milan, occhio all’ultimo quarto d’ora: i numeri parlano chiaro. Serie A, oggi Verona-Milan - La partita in direttaIl Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, t ... adnkronos.com Verona-Milan 0-1, gol e highlights. Decide Rabiot, Allegri torna a vincereIl Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella ... sport.sky.it Dopo Hellas Verona–Milan, tensione nel parcheggio. Gift Orban scende dall’auto e nasce un parapiglia. Spintoni e paura tra i presenti, cosa è successo: facebook Verona-Milan, Allegri sul futuro: "Abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme" #SkySport x.com