Il Milan si prende il secondo posto in classifica e si prepara a sfidare l’Inter per lo scudetto. La svolta arriva grazie a Rabiot, che ha superato un momento difficile dopo la rissa a Marsiglia e ora guida il centrocampo con sicurezza. Allegri si gode il suo “cavallo pazzo” e conta su di lui per arrivare in fondo alla stagione.

Il Milan blinda il proprio secondo posto e lancia la sfida definitiva ai cugini dell’Inter, trascinato dalla solidità di un centrocampista che ha saputo trasformare un violento strappo internazionale nella propria rinascita professionale. Adrien Rabiot, arrivato in rossonero in estate dopo una rottura traumatica con l’Olympique Marsiglia, è diventato in pochi mesi l’equilibratore tattico imprescindibile del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Una risorsa fondamentale per la rincorsa al vertice, che vedrà i rossoneri impegnati venerdì 13 febbraio nell’anticipo contro il Pisa. Dallo shock di Marsiglia al “ritorno a casa”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, l’effetto Rabiot: dalla rissa a Marsiglia alla regia per lo Scudetto. Allegri si gode il suo “cavallo pazzo”

