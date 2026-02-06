Per Allegri è il miglior Rabiot di sempre | per ‘Cavallo Pazzo’ parlano i numeri ma non solo
Adrien Rabiot sta sorprendendo tutti al Milan. Il centrocampista francese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, si sta dimostrando uno dei migliori in maglia rossonera. Allegri non ha dubbi: è il suo miglior Rabiot di sempre. I numeri confermano le sue prestazioni positive, ma anche l'atteggiamento e la qualità in campo fanno la differenza. I tifosi sperano che questa sia solo la prima stagione di una lunga serie di successi con il Milan.
Poi, però, quasi per pungolarlo, stimolarlo, il tecnico livornese ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Una strategia, quella di Allegri, per invitare il suo pupillo a trascinare ancora di più questo Milan, approfittando del fatto che l'ex anche di PSG e Olympique Marsiglia si trovi in uno dei momenti migliori della sua carriera. Se, infatti, nella prima parte di questa stagione Rabiot è stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall'inizio di questo anno nuovo, il 2026, il centrocampista sta letteralmente trascinando i suoi compagni in ogni aspetto del gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Rabiot Milan
Rabiot: "Allegri? Fantastico, io sono il suo cavallo pazzo! E non vedo l'ora di giocare il derby"
Rabiot: «Allegri è fantastico, per lui sono un ‘cavallo pazzo’… Gli piace l’ippica. Fratelli Thuram? Il più forte è…»
Ultime notizie su Rabiot Milan
Argomenti discussi: Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna; Il rinnovo di Maignan, le condizioni della squadra e il calendario: parla Max Allegri; Conte-Allegri, scontro sui calendari. E il tecnico del Napoli provoca: Lui non gioca molto quest’anno.
Allegri spiazzato da una domanda in conferenza dopo il trionfo del Milan a Bologna: Non lo soAllegri era soddisfatto per la vittoria del Milan in casa del Bologna ma è rimasto spiazzato da una domanda che gli è stata posta durante la conferenza ... fanpage.it
Stramaccioni: Il lavoro di Allegri con Bartesaghi e Athekame è straordinarioAndrea Stramaccioni, tecnico e opinionista televisivo oggi presente al Dall'Ara per commentare la vittoria del Milan sul Bologna per 0-3, è intervenuto nel ... milannews.it
Rabiot come Nico Paaaaaaaz! Il nostro centrocampista è, assieme al talento del Como, il centrocampista ad aver segnato almeno 4 gol e registrato almeno 4 assist Cavallo Pazzo con Allegri è decisivo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.