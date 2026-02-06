Per Allegri è il miglior Rabiot di sempre | per ‘Cavallo Pazzo’ parlano i numeri ma non solo

Adrien Rabiot sta sorprendendo tutti al Milan. Il centrocampista francese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, si sta dimostrando uno dei migliori in maglia rossonera. Allegri non ha dubbi: è il suo miglior Rabiot di sempre. I numeri confermano le sue prestazioni positive, ma anche l'atteggiamento e la qualità in campo fanno la differenza. I tifosi sperano che questa sia solo la prima stagione di una lunga serie di successi con il Milan.

Poi, però, quasi per pungolarlo, stimolarlo, il tecnico livornese ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Una strategia, quella di Allegri, per invitare il suo pupillo a trascinare ancora di più questo Milan, approfittando del fatto che l'ex anche di PSG e Olympique Marsiglia si trovi in uno dei momenti migliori della sua carriera. Se, infatti, nella prima parte di questa stagione Rabiot è stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall'inizio di questo anno nuovo, il 2026, il centrocampista sta letteralmente trascinando i suoi compagni in ogni aspetto del gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

