Prima di Verona-Milan, un giocatore del team locale ha rilasciato un'intervista a ‘DAZN’, commentando le difficoltà affrontate durante questa stagione. Ha affermato che, nonostante le sfide, il gruppo continuerà a impegnarsi al massimo fino all’ultima partita in programma. La partita si svolgerà questa sera e rappresenta un’ultima occasione per cercare di ottenere un risultato positivo in una stagione complicata.

Rafik Belghali, terzino gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La verità è che la stagione è stata difficile. Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all'ultimo partita. Ho parlato con l'allenatore e so cosa devo fare. Niente di speciale".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Belghali: “La stagione è stata difficile, ma daremo il massimo fino all’ultimo partita”

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