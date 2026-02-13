Milan Athekame prima della gara contro il Pisa | Partita difficile ma la squadra è pronta

Zachary Athekame ha spiegato che il Milan affronta la partita contro il Pisa con determinazione, nonostante le difficoltà, perché si sente pronto. Prima del fischio d’inizio, il difensore rossonero ha sottolineato che la squadra ha lavorato bene in settimana e vuole portare a casa i tre punti. La sfida, in programma questa sera alle 20:45 alla 'Cetilar Arena', rappresenta un banco di prova importante per il Milan in questa fase del campionato.

Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. All’andata hai segnato il tuo primo e unico gol al Milan, ci hai pensato? “Sì sì, è stata una grossa emozione”. Cerchi altri gol? “Ci spero, ma la cosa più importante per me è vincere”. Com’è vivere questo momento? “Sono contento, concentrato. Spero di fare una buona partita insieme alla squadra”. Cosa ti chiede il mister? “È una partita difficile ma penso che la squadra sia pronta” 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato prima della sfida contro il Lecce.

Oscar Hiljemark si presenta alla conferenza stampa con un tono deciso.

Verso Pisa-Milan: confermati Nkunku e Loftus davanti. Leao e Pulisic in panchina. Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek.

Athekame, Fofana e Rabiot: occhio al giallo! Sono i tre diffidati del Milan. Il Milan si presenta questa sera sul campo del Pisa con tre giocatori diffidati: si tratta di Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Tutti e tre dovrebbero partire titolari.

Formazione UFFICIALE Milan [3-5-2]: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic, Leao, De Winter, Fullkrug, Odogu

Allarme diffidati in casa Milan: Athekame, Fofana e Rabiot sono a rischio squalifica in vista del prossimo match contro il Como. Quali giocatori fareste riposare per evitare il rischio di perdere qualcuno per la sfida più importante