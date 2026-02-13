Milan Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa | Dobbiamo attaccare l’area

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha commentato a 'DAZN' durante l'intervallo della partita contro il Pisa, giocata alla 'Cetilar Arena' di Pisa. La sua frase nasce dal fatto che il Milan sta faticando a trovare spazi in attacco e ha deciso di spingere di più verso l’area avversaria. Bartesaghi ha sottolineato l’importanza di essere più aggressivi per sbloccare il risultato. La squadra rossonera si trova in svantaggio e cerca di reagire per cambiare l’andamento del match.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "E' importante attaccare l'area, il mister ci chiede questo e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Bisogna continuare così, per sfruttare le occasioni" . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa: “Dobbiamo attaccare l’area” Como, Vojvoda all’intervallo contro il Milan: “Stiamo dominando, dobbiamo continuare” Durante l'intervallo di Como-Milan, Mergim Vojvoda, difensore del Como, ha commentato l'andamento della partita. Roma-Milan, Cristante all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” Durante l'intervallo di Roma-Milan, Bryan Cristante ha sottolineato l'importanza di mantenere l'intensità e la concentrazione nel secondo tempo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Milan, il punto dall'infermeria: le ultime su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Saelemaekers e Gimenez; Non tutto il Milan è a riposo: 4 giocatori sono a Milanello. Il punto su Leao, Pulisic, Saelemaekers e Bartesaghi; Il Milan sbanca il Dall'Ara: Allegri a +4 sul Napoli e -5 dall'Inter; Tra recuperi e infortuni: la situazione da casa Milan. Milan, Bartesaghi al 45': Dobbiamo attaccare l'area, bisogna sfruttare le occasioniDavide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro il Pisa: E' importante attaccare. tuttomercatoweb.com Davide Bartesaghi stupisce al Milan e potrebbe esordire in nazionale con GattusoDavide Bartesaghi: dalla retrocessione in Serie D a pilastro del Milan di Massimiliano Allegri, fino all’attenzione della nazionale italiana di Gennaro Gattuso. Davide Bartesaghi, giovane difensore de ... notiziemilan.it #Tomori il prossimo al rinnovo con il #Milan. Mentre per #Bartesaghi ... #SempreMilan #calciomercato - facebook.com facebook #Tomori il prossimo al rinnovo con il #Milan. Mentre per #Bartesaghi ... #SempreMilan #calciomercato x.com