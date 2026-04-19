Dopo la vittoria contro il Verona al Bentegodi, il tecnico del Milan ha commentato la partita e ha confermato di non aver ricevuto telefonate dalla nazionale. Ha inoltre affermato che il suo pensiero è rivolto esclusivamente alla squadra rossonera e che proseguiranno insieme il percorso iniziato. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn poco dopo il match.

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© Calcionews24.com - Milan, Allegri dopo la vittoria contro il Verona: «Nessuna telefonata dalla Nazionale. Il mio pensiero è sul Milan e proseguiremo insieme il percorso»

Allegri dopo la vittoria contro il Verona parla del match, di Nkunku e fissa la quota scudetto

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