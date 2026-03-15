Il Genoa ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Verona, con un punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Vitinha e Ostigard, permettendo ai rossoblu di avvicinarsi alla salvezza, mentre i padroni di casa restano molto vicini alla retrocessione. La partita si è conclusa senza ulteriori reti e con il Genoa che ha mantenuto il controllo del risultato.

Verona Genoa 0-2, le reti di Vitinha e Ostigard permettono ai rossoblu di fare un altro passo verso la salvezza. Scaligeri ad un passo dalla B. Il destino della salvezza e i sogni di permanenza in Serie A si sono incrociati sul prato del Bentegodi, regalando un pomeriggio dalle emozioni contrastanti. La sfida Verona Genoa non ha solo emesso verdetti pesanti per la classifica, ma ha celebrato la giornata perfetta di un protagonista inaspettato: Vitor Manuel Carvalho Oliveira, per tutti Vitinha, che ha trasformato il suo compleanno in una festa indimenticabile. L’avvio del match Verona Genoa è stato caratterizzato da un equilibrio figlio della tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Genoa 0-2, colpo in trasferta della squadra di De Rossi. Scaligeri ad un passo dalla retrocessione

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