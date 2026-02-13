Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa | Modric regala i tre punti ai rossoneri

Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa. La squadra di Stefano Pioli ha sofferto fino all’ultimo, ma alla fine è riuscita a conquistare i tre punti grazie a un gol decisivo del centrocampista croato. La gara si è svolta all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, dove i rossoneri hanno dovuto lottare per superare i padroni di casa, che hanno messo in difficoltà la difesa milanese.

Il Milan vince 2-1 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa nell’anticipo del 25° turno di Serie A. Con questa vittoria la squadra di Allegri torna a meno cinque dall’Inter, in attesa del recupero a metà settimana con il Como. Primo tempo a ritmi blandi e con poche emozioni. La squadra di Allegri non riesce a trovare spazi contro la difesa nerazzurra molto attenta e ben messo in campo. Alla prima palla gol, al 39’ i rossoneri trovano il vantaggio con un colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek. Nella ripresa il Milan ha subito l’occasione di raddoppiare su calcio di rigore ma il neo entrato Fullkrug allarga troppo la conclusione e manda fuori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneri Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri! Loftus-Cheek e Modric hanno segnato i gol decisivi nel match tra Pisa e Milan, che si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei rossoneri. Cagliari-Milan 0-1, Leao regala tre punti ai rossoneri: è vetta in solitaria Il Milan conquista una vittoria importante a Cagliari, battendo i padroni di casa per 1-0 grazie a un gol di Leao. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Viscardi a segno e Cavalieri para tutto: la Virtus batte il Milan Futuro anche in trasferta; Milan, vittoria col Pisa ma che fatica! La decide l'eterno Modric: la sintesi della partita; Ordóñez spegne Bologna: il Parma soffre troppo ma vince al 95?; La Roma Femminile batte il Milan e consolida il primo posto. Il Milan soffre ma vince 2-1 a Pisa e torna a -5 dall'Inter. Modric salva Allegri, espulso RabiotIl Milan vince in trasferta col brivido col Pisa. Il 2-1 finale è firmato da Modric, ma Allegri non avrà l'espulso Rabiot con il Como. msn.com Pisa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek la sblocca, Loyola spaventa i rossoneri, Fullkrug sbaglia un rigore, Modric la risolve, espulso RabiotIl Milan vince soffrendo 1-2 sul campo del Pisa grazie alla giocata di Modric nel finale e torna a -5 dall'Inter. A segno anche Loftus-Cheek, poi il pareggio di Loyola. In mezzo l'errore di Fullkrug d ... goal.com Il #Milan soffre a Pisa, ma riesce a strappare 3 punti importantissimi. I rossoneri la potevano chiudere molto prima, ma l'errore dal dischetto di #Fullkrug mantiene vive le speranze dei nerazzurri. Ci pensa il veterano #Modric a chiuderla definitivamente #PisaMi x.com L’Olimpia Milano torna al successo sul campo di Treviso Basket per 76-71. Soffre la squadra di Peppe Poeta, ma la risolve anche con un ottimo Marko Guduric. facebook