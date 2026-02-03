Bologna-Milan 0-3 le pagelle | Nkunku 7,5 dà un segnale importante al Diavolo Rabiot 7,5 è sempre decisivo Miranda 4 grave errore

Il Milan vince 3-0 a Bologna e continua la sua corsa verso l’Inter. Nkunku e Rabiot sono i protagonisti, con una prestazione che dà fiducia ai rossoneri. Miranda invece commette un errore grave che potrebbe pesare. La squadra di Pioli si avvicina sempre di più alla vetta, ora a -5.

Il Milan prosegue la sua rincorsa all'Inter, portandosi nuovamente a -5 dalla vetta. Nel posticipo della 23a giornata, i rossoneri hanno sconfitto 0-3 il Bologna al Dall'Ara. La gara si è aperta positivamente per i padroni di casa all'attacco, con Odgaard e Castro che hanno fallito due ghiotte occasioni per il vantaggio. Da lì in poi, il buio, con i ragazzi di Allegri che hanno iniziato a sfruttare i tanti spazi lasciati dalla difesa avversaria. Non a caso, la gara si è sbloccata al 20esimo, con Rabiot che ha servito alla perfezione Loftus-Cheek, che da pochi metri non ha sbagliato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

