Pagelle Verona-Milan 0-1 | Rabiot Gabbia e Maignan gli unici da Europa

Durante la 33ª giornata di Serie A, il match tra Verona e Milan si è concluso con una vittoria per 1-0 a favore dei rossoneri. La partita si è giocata allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Le pagelle evidenziano come Rabiot, Gabbia e Maignan siano stati gli unici calciatori del Milan a ricevere valutazioni positive a livello europeo.

Bisogna aver fatto rifornimento di caffè per potersi "godere" questa Verona-Milan, anche se nessuno, probabilmente, si aspettava il contrario. Dopo i tre gol subiti con l'Udinese, la squadra di Allegri scende in campo compatta e ordinata, senza concedere quasi nulla. Manca l'imbucata però e, quindi, anche le occasioni a proprio favore sono praticamente nulle. Il più pericoloso è Rabiot, che a metà primo tempo fa le prove generali di quelli che poi, in chiusura di frazione, sarà il gol del vantaggio. Ottimo il pallone di Rafa Leao per l'inserimento del francese, che solo davanti al portiere non sbaglia. Proprio loro, dopo che Rabiot aveva difeso il 10 dai fischi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan 0-1: Rabiot, Gabbia e Maignan gli unici da Europa Notizie correlate Pagelle Verona Milan: Rabiot dominatore, Maignan e Gabbia preziosi! Non incide l’attacco gialloblù VOTIMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Milan, Bartesaghi: “Gabbia la guida, Maignan il leader. Su Rabiot e Modric dico …”Ha esordito presto, in Prima Squadra con il Milan, il giovane difensore Davide Bartesaghi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le pagelle di Milan-Udinese: Leao non pervenuto, Zaniolo sfavillante; Milan-Udinese 0-3, pagelle e tabellino: Zaniolo illumina, Atta da applausi, fischi per Leao, Pulisic e Fullkrug inconcludenti, De Winter sbaglia tutto; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Torino-Verona: il solito Simeone la sblocca, altro assist di Pedersen. Pagelle Verona-Milan 0-1, il migliore e il peggiore in campoLe pagelle di Verona-Milan, il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri che vincono 1-0 e blindano la Champions Milan (ansa) – MilanLive.it Della partita di oggi si salvano solo i tre punti, e ... milanlive.it Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al BentegodiIl Milan espugna il campo del Verona ed ottiene tre punti pesantissimi in ottica Champions League: al Bentegodi basta un goal di Rabiot. Missione compiuta con il minimo sforzo. Il Milan aveva bisogno ... goal.com #Pagelle #VeronaMilan 0-1: #Rabiot, #Gabbia e #Maignan gli unici da Europa facebook LE PAGELLE DEGLI ALLENATORI. Fabregas il migliore: con lui sul podio Chivu e l'intramontabile maestro Sarri. Le cose peggiori le hanno fatte i bocciatissimi Conte a Napoli e Allegri al Milan Nel rapporto tra qualità dell'organico e rendimento in campo quel x.com