Verona-Milan 0-1 | assist di Leao gol di Rabiot! | Serie A News

Il Milan si è portato in vantaggio contro il Verona al 41' del primo tempo grazie a un gol di Rabiot, che ha finalizzato un assist di Rafael Leao. La partita si svolge nel contesto della Serie A e si gioca sul campo del Verona. La fase offensiva dei rossoneri è stata orchestrata dal portoghese, che ha fornito l'assist decisivo per la rete del centrocampista francese.

Milan in vantaggio al 41' sul campo del Verona: assist di Rafael Leao, inserimento e gol in diagonale di Adrien Rabiot per il Diavolo!.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan 0-1: assist di Leao, gol di Rabiot! | Serie A News Como-Milan 1-3: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Milan-Como 1-1: pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A NewsRafael Leao pareggia i conti in Milan-Como al 64': che bel gol del portoghese, in pallonetto dalla lunga distanza! Il racconto della rete. Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tuttiRabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verona - Milan; Verona-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I PRECEDENTI | Quasi 9 anni fa l'ultimo successo del Verona, per il Milan filotto di 6 vittorie; Hellas Verona-Milan (Serie A 2025-’26): Dove Vederla E Le Probabili Formazioni. Verona-Milan, il risultato LIVEIl Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella ... sport.sky.it Hellas Verona-Milan (0-1): Rabiot porta avanti il Diavolo...41' GOOOOOOLLLLLLLL!!! RABIOTTTTTTTTT!!! Il Milan sblocca il risutato pochi minuti prima della fine del primo tempo: tocco perfetto in profondità del francese che si inserisce con il ... milannews.it VERONA-MILAN 0-1 Un aggettivo per questo primo tempo facebook SERIE A | In campo Verona-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA x.com