Verona | carrello della spesa e servizi volano l’inflazione accelera

A Verona, i prezzi al consumo sono aumentati del 1,9% a marzo 2026, mentre il dato nazionale si è fermato al 1,7%. In particolare, i costi per il carrello della spesa e i servizi hanno contribuito all'incremento. Questo risultato segna un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti e si riflette su diverse categorie di spesa. Le autorità monitorano attentamente questi numeri per valutare eventuali interventi.

I prezzi al consumo a Verona hanno registrato una crescita del 1,9% nel mese di marzo 2026, superando il tasso inflattivo nazionale che si è attestato al 1,7%. I dati ufficiali dell’Istat, elaborati da Federconsumatori Verona e convalidati dalla Commissione Rilevazione Prezzi del Comune di Verona, rivelano come le dinamiche locali stiano accelerando rispetto alla media del Paese, con tensioni particolarmente evidenti nei settori dei servizi finanziari, della ristorazione e dei prodotti alimentari freschi. Il peso dei servizi e l’impatto delle tensioni geopolitiche sul carrello della spesa. L’analisi dettagliata delle voci di spesa evidenzia...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: carrello della spesa e servizi volano, l’inflazione accelera Notizie correlate Leggi anche: Inflazione accelera a febbraio: +1,6%. Su il carrello della spesa Leggi anche: L’inflazione accelera a marzo, prezzi in salita anche per il ‘carrello della spesa’ Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La guerra spinge l’inflazione. Rincari da 524 euro a famiglia; Lollobrigida al Vinitaly: Vino emoziona e deve tornare a raccontarsi come prodotto centrale; Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Inflazione a marzo, a Verona corre più veloce della media nazionaleFederconsumatori ha analizzato i rincari tra servizi finanziari, carrello della spesa e tensioni energetiche causate dai conflitti ... veronasera.it Prezzi, effetto Iran: inflazione marzo a +1,7%, carrello della spesa a +2,2%. Gli aumentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi, effetto Iran: inflazione marzo a +1,7%, carrello della spesa a +2,2%. Gli aumenti ... tg24.sky.it A Verona nessun calcolo: ci sono 5 diffidati in vista della Juventus, in 4 partiranno titolari x.com "A Verona giochiamo dopo le ultime due sconfitte, in cui non abbiamo segnato gol perché nelle ultime 4 abbiamo fatto 3 partite senza segnare. Domani è una partita importante perché bisogna tornare alla vittoria: contro una squadra di contropiedisti ancora m - facebook.com facebook