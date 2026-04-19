Verona | carrello della spesa e servizi volano l’inflazione accelera

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, i prezzi al consumo sono aumentati del 1,9% a marzo 2026, mentre il dato nazionale si è fermato al 1,7%. In particolare, i costi per il carrello della spesa e i servizi hanno contribuito all'incremento. Questo risultato segna un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti e si riflette su diverse categorie di spesa. Le autorità monitorano attentamente questi numeri per valutare eventuali interventi.

I prezzi al consumo a Verona hanno registrato una crescita del 1,9% nel mese di marzo 2026, superando il tasso inflattivo nazionale che si è attestato al 1,7%. I dati ufficiali dell’Istat, elaborati da Federconsumatori Verona e convalidati dalla Commissione Rilevazione Prezzi del Comune di Verona, rivelano come le dinamiche locali stiano accelerando rispetto alla media del Paese, con tensioni particolarmente evidenti nei settori dei servizi finanziari, della ristorazione e dei prodotti alimentari freschi. Il peso dei servizi e l’impatto delle tensioni geopolitiche sul carrello della spesa. L’analisi dettagliata delle voci di spesa evidenzia...🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Verona: carrello della spesa e servizi volano, l’inflazione accelera

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