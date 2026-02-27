Strada chiusa al traffico per l' uscita degli studenti arriva in auto con la droga | ritirata la patente

Una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare ha fermato un'auto nel pomeriggio di giovedì mentre presidiava la zona scolastica di Fiumicino durante l'uscita degli studenti. L'auto, che circolava nonostante i divieti di transito negli orari stabiliti, è risultata contenere droga. La patente del conducente è stata immediatamente ritirata.

Lotta alla droga da parte della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare. Nel pomeriggio di giovedì una pattuglia, impegnata nel presidio della zona scolastica di Fiumicino in coincidenza con l'uscita da scuola degli alunni, ha fermato un auto che, nonostante i divieti di transito negli orari.