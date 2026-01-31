Tanto risulto positivo guida il camion oltre i limiti di velocità e rifiuta il test antidroga | patente ritirata

La polizia locale di Brugherio ha fermato un camion alle 9 di ieri mattina in via Sant'Antonio. Il conducente, che ha ammesso di essere positivo, ha guidato oltre i limiti di velocità e si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Alla fine, gli agenti gli hanno ritirato la patente, lo hanno denunciato e gli hanno inflitto una multa pesante.

Patente ritirata, denuncia e una pesante multa. Sono le sanzioni comminate a un camionista dalla polizia locale di Brugherio fermato alla guida di un veicolo pesante alle 9 di ieri mattina, 30 gennaio, in via Sant'Antonio. Odore di marijuana e no al test antidroga. Gli agenti della polizia locale.

