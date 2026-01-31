Tanto risulto positivo guida il camion oltre i limiti di velocità e rifiuta il test antidroga | patente ritirata

Da monzatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Brugherio ha fermato un camion alle 9 di ieri mattina in via Sant'Antonio. Il conducente, che ha ammesso di essere positivo, ha guidato oltre i limiti di velocità e si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Alla fine, gli agenti gli hanno ritirato la patente, lo hanno denunciato e gli hanno inflitto una multa pesante.

Patente ritirata, denuncia e una pesante multa. Sono le sanzioni comminate a un camionista dalla polizia locale di Brugherio fermato alla guida di un veicolo pesante alle 9 di ieri mattina, 30 gennaio, in via Sant'Antonio.Odore di marijuana e no al test antidrogaGli agenti della polizia locale.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Brugherio Trasporti

Alla guida dell'auto senza patente rifiuta il test antidroga e dà un nome falso: arrestato

Guida con la patente revocata e rifiuta l’alcol test: denunciato

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brugherio Trasporti

Argomenti discussi: Verso Cisterna-Verona. Soli: Ci sarà da battagliare tanto per ottenere un risultato positivo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.