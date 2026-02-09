Dal blackout di un’ischemia al primo premio al Bigazzi | Gianni Montelatici e Se fosse vero

Nel 2014, la vita di Gianni Montelatici cambia in un attimo. Un’ischemia lo colpisce improvvisamente, lasciandolo senza forze e in uno stato di totale blackout. Da quel momento, tutto si ferma, il corpo si blocca e il suo pensiero si spegne per un po’. Ma dopo anni di silenzio e difficoltà, Montelatici torna a riprendersi, trovando nuova forza e ispirazione. Recentemente, ha conquistato il primo premio al Bigazzi con il brano “Se fosse vero”, dimostrando che, nonostante

La biografia di Gianni Montelatici si è spezzata in un pomeriggio del 2014, quando un’ischemia ha imposto un blackout improvviso, resettando il corpo e costringendo il pensiero a un silenzio bianco, quasi irreale. Ma in quella lunga convalescenza, la musica è tornata a reclamare il suo spazio, non più come passione e passatempo ma come unico linguaggio possibile per rimettere insieme i pezzi e tornare a decodificare il mondo. Nell’illusione che il dolore sia una pratica burocratica da evadere nel tempo di un EP, che basti un nuovo incontro o il banale scorrere dei mesi per derubricare un’assenza a semplice ricordo, l’artista fiorentino, con la ruvidità di chi ha masticato la vita lontano dai riflettori prima di prendersi il primo posto al Premio Bigazzi nella Sezione Cantautori, decide di fare il percorso inverso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Dal blackout di un’ischemia al primo premio al Bigazzi: Gianni Montelatici e “Se fosse vero” Approfondimenti su Gianni Montelatici Il paradosso del tempo e l’eredità di Bigazzi: il realismo sentimentale di Gianni Montelatici smette di mentire sul dolore Il dolore non si può archiviare come un documento da mettere via. E se un blackout non fosse un incidente? Un blackout può rappresentare più di un semplice incidente, rivelando aspetti inattesi e implicazioni più profonde. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gianni Montelatici Argomenti discussi: Nigeria, secondo blackout elettrico totale in una settimana. Via a un piano da 2,5 miliardi; Sapienza hackerata, cinque giorni di blackout; Cuba di fronte a pesanti blackout e rischio umanitario; In Ucraina c’è stato un enorme blackout. Rivarolo isolata dal blackout digitale: telefoni muti e nessuna data per il ripristinoGuasto al ripetitore a Rivarolo: comunicazioni interrotte, attività e servizi pubblici in crisi mentre il Comune sollecita risposte dai gestori ... giornalelavoce.it Blackout alle Olimpiadi: alle prime gare di curling salta la luce nel palazzetto di CortinaCominciano con un breve blackout le Olimpiadi invernali a Cortina. L’incidente tecnico è avvenuto al Cortina Curling Olympic Stadium durante le prime partite del torneo misto di curling, in programma ... ilfattoquotidiano.it Escono oggi su tutte le piattaforme digitali i singoli dei due vincitori del Premio Giancarlo Bigazzi. Gianni Montelatici , per la sezione autori, con la sua "Se fosse vero" e Madda (Maddalena Zecchin) per la sezione interpreti con "Ma ci sei tu" firmata dal Maestro facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.