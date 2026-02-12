Se il falso diviene vero Il giornalismo pieghevole – Il caso di Francesca Albanese e l’attacco della Francia

Da giorni si susseguono notizie contrastanti sull’attacco alla giornalista Francesca Albanese in Francia. La vicenda ha sollevato molte polemiche e ha acceso il dibattito sulla libertà di stampa. Albanese, nota per il suo lavoro sul campo, ha denunciato di essere stata presa di mira, mentre le autorità francesi cercano di chiarire cosa sia realmente successo. La vicenda mette in evidenza come, in alcuni casi, le notizie possano essere distorte o manipolate, alimentando tensioni e sospetti tra le parti coinvolte.

Il principio e il destino professionale di ogni giornalista è la verifica delle notizie che pubblica. E' principio inderogabile, dovere d'ufficio, imposizione impossibile da trascurare. E allora domandiamoci perchè ieri è stato possibile che reti pubbliche e private e giornali di diverso orientamento potessero rilanciare le parole del ministro degli esteri francese che chiedeva, sulla base di quanto asseritamente dichiarato da Francesca Albanese a Al Jazeera, la rimozione dal suo incarico di rappresentante speciale Onu per Gaza. Lo snodo cruciale del testo (" Israele è nemica dell'umanità ") pronunciato dall'avvocata, si fondava su una manipolazione e il ministro è clamorosamente incappato in un incidente politico rilevante senza che nessuno gli sottoponesse il testo "ripulito" con quello originale.

